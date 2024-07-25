Mersin'de el freni çekilmeyen otomobil faciayı önleyen vatandaş sayesinde durduruldu

Mersin'in Mut ilçesinde park halindeyken el freni çekilmeyen bir otomobil geri geri gitmeye başladı, o sırada yoldan geçen bir kişi aracından inerek müdahale edip durdurmayı başardı.

Olay, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı eski Ermenek yol ayrımı yakınında meydana geldi. İlçenin en işlek yolunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri gitmeye başladı. O sırada otomobili gören Selami Bulut, aracını durdurup inerek müdahale için hareket etti. Hızlı bir şekilde hareket halinde ki aracın penceresinden içeri uzanan Bulut, otomobili durdurarak yaşanacak talihsiz bir kazayı önledi. Olayı görenler tarafından takdir edilen Bulut'un bu esnada göğüs kafesinde incinme meydana geldiği ve tedavi edildiği öğrenildi.

Faciayı önleyen vatandaş o anları anlattı

Yaşanan olayı anlatan Selami Bulut, "U dönüşü yaptıktan sonra kırmızı bir aracın üzerime doğru geldiğini gördüm. Kornaya basmama rağmen araç durmadı, baktığımda şoför olmadığını gördüm. Bir refleksle arabadan inip koşarak otomobilin açık olan camından el frenini çekmeyi başardım. Zorda olsa aracı durdurduk. Belki de bunu yapmamış olsaydım büyük bir facia olacaktı. O sırada kendimi de biraz incitmişim şuanda istirahatteyim" dedi. - MERSİN