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Mersin'de Eğlence Merkezlerine 7 Milyon Lira Ceza

Mersin'de Eğlence Merkezlerine 7 Milyon Lira Ceza
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Mersin'de yapılan denetimlerde, spa, hamam, sauna ve eğlence merkezlerinde yasa dışı faaliyetlerde bulunan işletmelere toplamda 7 milyon 340 bin lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınanlar arasında kimliğini ibraz edemeyen bir yabancı ve kayıtsız çalışan 22 yabancı uyruklu kadın mevcut.

Mersin'de spa, hamam, sauna ve umuma açık eğlence merkezlerinde yapılan denetimlerde, yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket eden işletmelere 7 milyon 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince SGK, Maliye ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla umuma açık eğlence merkezleri, spa, hamam ve saunalarda denetimler yapıldı. 27 umuma açık iş yeri, 7 spa, hamam, sauna ve 1 eğlence merkezinde yapılan denetimlerde, kimliğini ibraz edemeyerek polis emekli kartı ve basın kartı gösteren 1 yabancı uyruklu şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alınırken, 8 işletmede kayıtsız ve kaçak çalıştığı tespit edilen 22 yabancı uyruklu kadın ise gerekli yasal işlemlerin ardından deport edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

Ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan aranan 1 şahıs ta gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi. Denetimler sonunda yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere 7 milyon 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin, artarak devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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