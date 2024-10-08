Mersin'de Eğlence Mekanlarına Denetim: 3.6 Milyon TL Ceza

Mersin polisi, SGK ve Gelir İdare Başkanlığı müfettişlerinin de katılımıyla eğlence mekanlarını denetledi. Uygulamada 3 milyon 630 bin TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri alkollü eğlence mekanlarına yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 16 ekip ve 85 personelin yanı sıra SGK ve Gelir İdare Başkanlığı müfettişleri de uygulamada görev aldı. Yapılan denetimlerde 8 farklı iş merkezi incelendi. 3 işletmede kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi tespit edildi, bu işletmelere yönelik gerekli tutanaklar düzenlendi. 4 işletmede de kayıtsız olarak çalışan 8 şahıs belirlendi. 8 ayrı iş yerinde ise usulsüzlükler tespit edilerek, toplamda 3 milyon 630 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi. - MERSİN