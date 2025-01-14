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Mersin'de Durdurulan Araçta 40 Kaçak Tabanca Ele Geçirildi

Mersin'de Durdurulan Araçta 40 Kaçak Tabanca Ele Geçirildi
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Mersin'de, silah ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda durdurulan araçta gizlenmiş 40 adet kaçak tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de durdurulan araç içerisinde 40 adet kaçak tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı. Fiziki takip sonucu uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli bölmelere gizlenmiş 40 adet tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K. ve M.Y. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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