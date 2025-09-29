Mersin'de Düğünde Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de bir düğünde ateş açılması sonucu 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi 5966 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın damında meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında bazı kişiler silahlarla ateş etmek için çatıya çıktı. Açılan ateş sırasında damda bulunan Yakup Sarıca, tabancadan çıkan kurşunla sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Sarıca, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen F.S. isimli şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN