Mersin'de Düğün Mermisi: 20 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Mersin'de bir düğün sırasında çatıda bulunan 20 yaşındaki Yakup Sarıca, kazara ateş alan bir silahtan çıkan kurşunla vurularak hastaneye kaldırıldı, ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de bir düğünde kazara ateş aldığı değerlendirilen silahtan çıkan mermi ile vurularak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yakup Sarıca hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5966 sokaktaki 3 katlı bir apartmanın damında meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gelen bazı kişiler silahlarla ateş etmek için çatıya çıktı. Şahısların ateş ettiği sırada çatıda bulunan Yakup Sarıca bir tabancadan çıkan kurşunla sırtından vuruldu. Yaralanan Sarıca, orada bulunanlar tarafından şehir hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, çok sayıda boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Adli tıpta yapılan otopsi sonrasında Hz. Ali Camii'ye getirilen gencin naaşı, kılınan namazın ardından Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
