Haberler

Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza: 8 Kişiye Adli İşlem Yapıldı

Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza: 8 Kişiye Adli İşlem Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düğün konvoyunun yolu kapatması sonucunda yapılan polis çalışmasında 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve toplamda 18 bin 867 TL ceza kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Mersin'de yolu kapatan düğün konvoyuna yönelik polisin çalışmasında 8 kişiye adli işlem yapıldı 18 bin 867 TL ceza kesildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine ise geçici olarak el konulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Toroslar ilçesinde düğün konvoyunun yolu kapatarak trafiği aksatması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güneykent Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda konvoya katılarak yolu kapatan araçların plakaları tek tek tespit edildi. Belirlenen 8 şahıs hakkında TCK 179/2 kapsamında 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise 8 sürücüye ve 1 araç plakasına, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak (60/1-a), trafik güvenliği ve düzenine ilişkin kurallara uymamak (47/1-d) ve standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak (32/1) maddelerinden toplam 18 bin 867 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine geçici olarak el konularak kanun gereği sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Bir başka sürücünün ise 100 ceza puanını doldurduğu için sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kamu düzenini ve trafik güvenliğini bozarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale izin verilmeyeceği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 487 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.