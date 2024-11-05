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Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza: 26 Bin TL ve 3 Araç Traffikten Men Edildi

Mersin'de Düğün Konvoyuna Ceza: 26 Bin TL ve 3 Araç Traffikten Men Edildi
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Mersin'de otobanda bir düğün konvoyunda yol kesip gürültü yapan sürücülere yönelik polisin yaptığı denetimde 7 sürücüye toplam 26 bin 797 TL ceza kesildi ve 3 araç trafikten men edildi.

Mersin'de otobanda bir düğün konvoyunda yol kesip gürültü yapanlara yönelik polisin yaptığı çalışmada 7 sürücü belirlendi 26 bin 797 TL ceza kesildi, 3 araç ise trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Adana Gözne otoban bağlantı yolunda gişelere yakın bir noktada düğün konvoyunda yol kesildi, müzikli meşaleli eğlence yapıldı. Diğer sürücülerin tehlike yaşamasına neden olan olay üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 7 araç belirlendi. Belirlenen araç sürücülerine çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 26 bin 797 TL para cezası uygulandı, 3 otomobil ise trafikten men edildi.

Öte yandan trafik yönünden işlemleri tamamlanan sürücülerin adli işlemleri için polis merkezine teslim edildiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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