Mersin'de Drone Destekli Trafik Denetimi: 37 Sürücüye 89 Bin TL Ceza

Mersin'de otoyol jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan yapılan kontrollerde trafik kuralı ihlali yaptığı belirlenen 37 sürücüye toplam 89 bin 632 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla yapılan uygulamada, emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kural ihlalleri havadan tespit edildi. Yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 37 araç sürücüsüne toplam 89 bin 632 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - MERSİN