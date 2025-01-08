Mersin'de Dron Takibiyle Eroin Yakalandı

Mersin'de dron takibiyle durdurulan kamyonetin kasasında talaş altına zulalanan 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Tarsus-Mersin yolunda bir kamyoneti takibe aldı. Dronla yapılan takip sonucu ekiplerce durdurulan kamyonetteki S.D. ve A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Açık kasadaki talaş yükünün altına bakan ekipler paketler halinde gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN