Mersin'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 15 Sürücüye 41 Bin Lira Ceza

Mersin'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 15 Sürücüye 41 Bin Lira Ceza
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Mersin'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi drone ile yaptıkları trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 15 araç sürücüsüne toplamda 41 bin 46 lira ceza kesildi. Denetimlerde emniyet şeridi kullanımı, hatalı sollama ve diğer trafik ihlalleri kontrol edildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan dron destekli trafik denetimlerinden, kural ihlali yaptığı belirlenen 15 araç sürücüsüne toplam 41 bin 46 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarının önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması ve güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Mersin Otoban Gişeleri Yol Kontrol Noktasında yapılan denetimlerde, havadan drone ile yapılan kontroller sonucunda trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 15 araç sürücüsüne toplam 41 bin 46 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde özellikle; emniyet şeridinin usulsüz kullanımı, hatalı sollama, şerit ihlali ve diğer trafik kural ihlalleri denetlendi. Denetimlerin bayram süresince ve sonrasında aralıksız devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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