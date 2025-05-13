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Mersin'de Dron Destekli Operasyonda 70 Tabanca Ele Geçirildi

Mersin'de Dron Destekli Operasyonda 70 Tabanca Ele Geçirildi
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Mersin'de jandarmanın düzenlediği dron destekli operasyonda, 2 otomobilde toplamda 70 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de jandarmanın düzenlediği dron destekli operasyonda 2 otomobilde 70 tabanca ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Adana'dan Mersin'e gelecek olan şüpheliler ve silah taşıdıkları araçlar tespit edildi. Bunun üzerine otoyolda belirlenen noktada 2 otomobil de durduruldu. Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 70 ruhsatsız tabanca, 70 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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