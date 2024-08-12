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Mersin'de Dron Destekli Operasyonda 63 Kişi Yakalandı

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Mersin polisi, hırsızlık, yaralama, tehdit ve cinsel istismar gibi suçlardan aranan 63 kişiyi dron destekli operasyonla yakaladı.

Mersin polisinin; hırsızlıktan yaralamaya, tehditten cinsel istismara kadar birçok suçtan aranan şahıslara yönelik dron destekli düzenlediği eş zamanlı operasyonda 63 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan hapis cezası alan ve aranma kaydı olan kişilere yönelik geniş çaplı çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şahısların adresleri tek tek belirlendi. Bunun üzerine insansız hava aracı destekli adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 63 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların 'çocuğun cinsel istismarı, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet' gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla "yakalama emri" bulunduğu öğrenildi.

Şahıslar işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon mersin Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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