Mersin'de Dron Destekli Motosiklet Denetimlerinde Yüksek Ceza

Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde 39 sürücüye 467 bin 15 TL ceza uygulandı. Denetimlerde 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 16'sı da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde motosikletlere yönelik il genelinde 83 ekip ve 188 personelin katılımıyla 28 farklı noktada dron destekli uygulama yapıldı. Denetimlerde bin 385 motosiklet kontrol edildi, 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 16 motosikletin trafikten men edildiği, 2 hacizli motosikletin yakalandığı uygulamada, eksiklikleri tespit edilen 39 motosiklet sürüsüne toplam 467 bin 15 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 747 şahsın GBT kontrolü yapıldı. - MERSİN