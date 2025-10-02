Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 53 Bin TL Ceza

Mersin'de gece yarısı drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüyü polis tespit edip, ehliyetine el koydu otomobili de trafikten men ederek 53 bin 774 TL'de para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir İlçesi Fuatmorel Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda iki sokağın kesiştiği kavşakta gece bir sürücü otomobil ile dirift attı. Gece 01.00 sıralarında drift atarak gürültü yapıp çevreyi rahatsız eden sürücüyü ise vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler üzerine polis çalışma yaparak sürücü M.G.'yi yakaladı. Sürücüye drift yapmaktan, APP plaka takmaktan, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ve çevreyi rahatsız etme' maddelerinden 53 bin 774 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konularak otomobilde trafikten men edildi.

Valilik: "Gereği Yapıldı"

Mersin Valiliği 'de konuyla ilgili 'Gereği Yapıldı' başlığı ile yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada: " 02.10.2025 tarihinde saat 00.50 sıralarında Yenişehir ilçemizde bir aracın kavşakta drift yaparak hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilmiştir. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, aracın sürücüsü M.G. isimli şahıs yakalanmıştır. M.G. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Drift yapmaktan, APP plaka takmaktan, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ve Kabahatler Kanunu 36/1 Çevreyi Rahatsız Etmekten toplam 53 bin 774 TL cezai işlem uygulanmış olup şahsın sürücü belgesine geçici olarak el konulmuştur. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir. Mersin'imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi. - MERSİN