Mersin'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi: 7 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de ağlarına düşürdükleri kişileri sazan sarmalı ve cinsel içerikli şantaj yöntemlerini de kullanarak dolandırdıkları belirlenen ve aralarında kendilerini polis ve avukat olarak tanıtan kişilerin de bulunduğu 7 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çeşitli yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, A.G., A.Y., M.E.K., D.K., A.S., S.A. ve İ.T. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanılan 21 cep telefonu, çok miktarda uyuşturucu hap, 11 bin lira, başkalarına ait banka kartları, 6 adet açık telefon hattı diye tabir edilen sim kart, sahte polis kimliği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sahte polis kimliği çıktı

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde, sazan sarmalı yöntemi başta olmak üzere, kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtma, cinsel içerikli şantaj, sahte polis kimliği ile araç satma, ele geçirdikleri e-devlet şifreleri üzerinden sahte ilan verme gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.K, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 kişi tutuklandı. - MERSİN