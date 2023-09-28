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Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda banka kartı, cep telefonu, bilgisayar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.