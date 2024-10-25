Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Milyon Liralık Malzeme Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisi, tır şoförlerini yanlış yönlendirerek dolandırıcılık yapmaya çalışan iki şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen malzemeler arasında 50 ton pirinç ve 14 ton bakır kablo bulunuyor. Toplamda 20 milyon lira değerinde malzeme sahibine teslim edildi.

Mersin polisi, farklı illere teslimat yapılması gereken yaklaşık 20 milyon lira değerinde 50 ton prinç, 14 ton bakır kablo ile inşaat demiri yüklü tırların sürücülerini yanlış yönlendirerek dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken depolara indirilen malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların sözde mal sahibi gibi davranarak tır şoförlerini farklı adreslere yönlendirmesiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Tokat, Erzurum ve Diyarbakır'a gitmesi gereken piyasa değeri 19 milyon lira olan 2 tırdaki 50 ton pirinç ile bir tırdaki 14 ton bakır kablonun Mersin'de bir depoya indirildiği belirlenip şok operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda araç şoförlerini farklı yönlendirerek dolandırıcılık yapmaya çalışan A.Ç. yakalandı.

Aynı konuda çalışmasını sürdüren ekipler bu kez İzmir'den Konya'ya gitmesi gereken 800 bin TL değerindeki inşaat demiri yüklü tırı Mersin'de ele geçirdi. İkinci olayla ilgili şüpheli H.G. de polis tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 20 milyon liralık dolandırıcılığa engel olup sahibine teslim eden polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Dolandırıcı Operasyon Güvenlik Politika Ekonomi 3-sayfa mersin Hukuk Polis Suç

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti

Raporda bebek katili çeteyle ilgili kan donduran detaylar var

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.