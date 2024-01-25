Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Dolandırıcılık Girişimine Polis Müdahalesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mersin'de kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilere 300 bin TL göndermek için bankaya giden yaşlı adam, banka çalışanının dikkati sayesinde polisin müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

Mersin'de kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilere 300 bin TL göndermek için bankaya giden yaşlı adam, banka çalışanının dikkati sayesinde polisin müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı bir şahsın yüklü miktarda bankaya para yatırmaya çalıştığının bildirilmesi üzerine dolandırılıyor olabileceği şüphesi ile harekete geçti. Bankaya giden ekipler, 78 yaşındaki Arif Birtek'in siyah poşet içerisinde yaklaşık 300 bin TL'yi kendisini başka bir ilden polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıya göndermek istediğini öğrendi. Paraya tedbir amaçlı el koyan polis, yaşlı adamı emniyet şubesine götürerek görüştü. Dolandırılmak üzere olduğu anlatılan yaşlı adama 300 bin TL'si teslim edildi.

Yaşananları anlatan Arif Birtek, "Telefon açtılar, 'Senin gizli bilgilerin elimize geçti' dediler. Kimlik bilgilerimin hepsini söylediler. 'Senin paraları şu hesaba göndermen lazım' dediler. Bankada görevliler 'Amca seni başkaları dolandırıyor. Sen neden yatırıyorsun bu parayı' dediler. 'Yok ya, başkası alacağına parayı şu hesaba yatıracağız' dedim. Ondan sonra emniyetten ekip geldi. Beni arabayla aldılar buraya getirdiler. Polisler geldiler. Allah devletimizden razı olsun, polislerimizin ömür boyu ceketine taş değdirmesin" diye konuştu.

Birtek'in kendisini dolandırmaya çalışan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Dolandırıcılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Galatasaray-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaddar hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Gaddar dizisi nerede yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! 25 Ocak hangi takımların maçı var? Barış Terkoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Barış Terkoğlu kaç yaşında, nereli? Barış Terkoğlu biyografisi! Bu akşam hangi diziler var? 25 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Ödeme İste nedir, kimler kullanabilir? Ödeme İste sistemi nasıl çalışır? Dün akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title