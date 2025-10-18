Haberler

Mersin'de Doğalgaz Borusuna Zarar Veren Kazı, Patlama ile Sonuçlandı

Tarsus'ta internet çalışması için yapılan kazı sırasında doğalgaz borusu zarar gördü. Gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde internet çalışması için yapılan kazı, doğalgaz borusuna zarar verdi. Gaz sızıntısı sırasında bölgeden geçen bir kişinin çakmağını yakmasıyla parlama meydana geldi. Olayda çakmağı yakan şahıs ile çalışma yapan işçi yaralandı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, internet hattı için bölgede taşeron firma personeli B.Ö. kazı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu zarar gördü. Sızıntı yaşanırken, bu sırada yoldan geçen B.T.'nin sigara yakmak için çakmağını ateşlemesiyle parlama yaşandı. Parlama sırasında B.Ö. ve B.T.'nin kolları ile yüz kısmında yanık oluştu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bu sırada bir kişi alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gaz kesintisi yapılmasının ardından, sorununun giderilmesi için çalışma yapıldı. - MERSİN

