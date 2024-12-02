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Mersin'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Sulama Kanalına Düştü

Mersin'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Sulama Kanalına Düştü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düştü. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.C. yönetimindeki 33 ANU 687 plakalı otomobil, Çağbaşı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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