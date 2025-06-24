Mersin'de Direksiyon Hakimiyeti Kaybı, İş Yerlerine Daldı

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Mersin'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında sürücüler, direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerlerine çarptı. Kazalardan biri güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de araçlar iş yerlerine daldı: Kaza anı kamerada

MERSİN - Mersin'de meydana gelen iki ayrı kazada, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar iş yerlerine çarptı. Kazalardan biri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün meydana gelen kazalardan biri, merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 33 B 2377 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp iş yerine daldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Diğer kaza, Üniversite Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 33 CSU 71 plakalı otomobil, cadde üzerinde dönüş yapmak isterken sağındaki motosikletliyi sıkıştırmamak için geniş manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından cadde üzerindeki bir kafeye daldı. Kafenin o bölümünde kimsenin bulunmaması kazanın daha kötü bir sonuçla bitmesini önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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