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Mersin'de dini nikah ile evlendiği kadın ile Bursa'ya gelen Suriye uyruklu kaçak göçmenler yakalandı

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Mersin'de dini nikah ile evlendiği kadın ile Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Suriye uyruklu kaçak göçmenler yakalandı.

İnegöl'de kaçak yollarla yaşayan Rami J. (30), dini nikah ile evlenmek için Mersin'e gitti. Dini nikah yaptığı Eşi Amal K. (17) ile bindikleri şehirlerarası otobüsle İnegöl'e gitmek üzere yola çıktılar. İnegöl girişinde uygulama yapan polis ekipleri, otobüsü durdurup vatandaşların GBT'sini sorguladı. Kimlik incelemesinde oturma izinleri sahte olan adam ve eşi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Suriye Mersin Bursa Göçmen Kaçakçılığı Polis Göçmenler 3.Sayfa Güncel Haberler

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