Mersin'de Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tarsus ilçesinde izinsiz traktör kullanan yabancı uyruklu sürücü, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Özel Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Ramazan El M., izinsiz olarak aldığı traktörle araziye çıktı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Ramazan El M.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

