Mersin'de depremzedeleri dolandıran şüphelilere operasyon

Mersin'de, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini terk eden depremzedeleri kiralık ev vaadiyle kandırıp, kapora alarak dolandıran 13 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı, 150 polisin görev aldığı dronlu operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini terk eden depremzedeleri kiralık ev vaadiyle kandırıp, kapora alarak dolandıran 13 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı, 150 polisin görev aldığı dronlu operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, depremzedeleri hedef alan dolandırıcılık olayları nedeniyle harekete geçti. Gelen şikayetler doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini terk etmek zorunda kalan depremzedeleri, internet siteleri üzerinden sahte kiralık daire ilanları verip, kapora alarak dolandıran 13 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat timlerinin de katıldığı, 150 polisin görev aldığı operasyona, dron ile havadan destek verildi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan polis, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)