Mersin'de depremin panik anları güvenlik kameralarına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da dün akşam yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hatay'da dün akşam yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremlerin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde markette, oyun salonlarında, berberde, kafelerde depreme yakalanan Mersinlilerin panikle dışarı kaçtıkları görülüyor. Hatay'da meydana gelen 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki son depremler birçok ilde şiddetli hissedildi. Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şehrin çeşitli bölgelerindeki market, oyun salonu, berber ve kafelerde depreme yakalanan Mersinlilerin panikle dışarı kaçtıkları görülüyor. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mersin Hatay 3. Sayfa Haberler

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