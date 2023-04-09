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Mersin'de depremde ağır hasar alan bina yıkıldı

Mersin'de depremde ağır hasar alan bina yıkıldı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkımı tamamlandı.

Mersin'de depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkımı tamamlandı. Binanın son bölümü doğrudan çökerken, yan tarafında bulunan bina içinde boşaltma kararı alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Mersin'de bazı binalar etkilenmişti. 20 Şubat'ta Hatay merkezli meydana gelen 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından ise bazı binalara ağır hasarlı raporu verildi. 3 gün önce rapor verilen binalardan biri olan merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesindeki Baykent Sitesinde yıkım başlanmıştı. Mezitli Belediyesi kontrolünde yapılan yıkımda bölgede güvenlik önlemi alınırken, binanın yan yatma durumundan dolayı parça parça yıkım gerçekleştirilmişti. Bugün binanın son bölümü çökerken, yıkım tamamlandı.

Beykent Sitesinin yanında bulunan Mavi Kent içinde yıkım kararı alınırken, bina boşaltıldı. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Mezitli Mersin 3. Sayfa Haberler

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