Mersin'de Denizde Boğulma Olayı: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 24 yaşındaki genç boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi Sahili'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Niğde'den gelen 24 yaşındaki Tunahan Yıldız, yanında bir arkadaşı ile sıcak havayı fırsat bilerek Kızkalesi Sahili'nde denize girdi. Yıldız, bir süre sonra denizde kayboldu. Arkadaşı durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizde bulunarak çıkarılan şahsı kontrol eden sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN