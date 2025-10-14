Haberler

Mersin'de Deniz Polisi Devriyelerine Yunuslar Eşlik Etti

Mersin'de Deniz Polisi Devriyelerine Yunuslar Eşlik Etti
Mersin'de deniz polisinin Akdeniz'deki rutin devriyesine yunusların katılması, keyifli görüntüler oluşturdu. Deniz Liman Şubesi ekipleri, yunuslarla birlikte devriye görevine çıktı.

Mersin'de deniz polisinin Akdeniz'deki devriyesine 'Yunuslar'ın eşlik etmesi izlemesi keyif veren güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, Akdeniz'de rutin devriyeye çıktı. Bir kaç mil açıktaki devriye ekibinin yanında beliren yunuslar, polislere eşlik etti. Yunusların tekneyle birlikte ilerlediği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü o görüntüleri, "Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, Akdeniz'in eşsiz maviliklerinde devriye görevini bu kez sevimli yunus dostlarımız eşliğinde gerçekleştirdi. Mavinin kalbinde, güvenli yarınlar için her zaman görevdeyiz" notuyla paylaştı. - MERSİN

