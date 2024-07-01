Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Define Arayan 6 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Mersin'de define bulmak için iki farklı noktada kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ve Mezitli ilçeleri sınırlarında yaptığı araştırma da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan iki farklı grubu belirledi. Bunun üzerine belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Erdemli ilçesinde 2, Mezitli ilçesinde ise 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, kaçak kazı olaylarında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirdi.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Mersin Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım

 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

 Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title