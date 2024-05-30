Mersin'de define arama amaçlı kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'de define arama amaçlı metrelerce kuyu kazan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri define bulma amaçlı kaçak kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Yenişehir ilçesi sınırlarında bir noktada kazı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine belirlenen noktaya operasyon yapıldı, 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin define bulmak için metrelerce kazı yapmada kullandığı çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler jandarmaya götürüldü. - MERSİN