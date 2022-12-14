Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, G.E., E.M., A.A., S.M.M.A., M.M.M.A., Y.İ., M.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 şahısla ilgili çalışmalar devam ediyor. - MERSİN