Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, G.E., E.M., A.A., S.M.M.A., M.M.M.A., Y.İ., M.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 şahısla ilgili çalışmalar devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title