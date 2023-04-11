Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri sorumlu mevkiinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN