Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

- Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

- Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek silah, mühimmat ve örgüte eleman temin ettiği tespit edilen 1'i sözde sorumlu düzeyinde toplam 3 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title