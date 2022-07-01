Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polisten kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek yakalandı - Haberler

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Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polisten kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polisten kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek yakalandı DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alındı Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polisten kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek yakalandı

DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polislerin geldiğini fark edip kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt adına para transferleri gerçekleştiren ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleriyle örgüte hem finans hem ekipman sağlayan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, özel harekat polislerinin de desteğiyle 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, bazı şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan polislerin geldiğini fark edince damdan kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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