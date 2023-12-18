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Mersin'de DEAŞ'a fon sağlayan 7 kişi tutuklandı

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Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Mersin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a fon sağladığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüpheli ve 2 şirketi tespit edildi. Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda, 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferi olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca mahkeme 5 şüpheli ve 2 şirketin tüm mal varlıklarına el koyulması karar aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Haberler

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