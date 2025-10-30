Haberler

Mersin'de DEAŞ'a Finans Sağlayan İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan iki şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakalayarak tutukladı. Operasyonda, şüphelilere ait adreslerde çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütüne finans sağlayan 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde operasyon düzenlendi. 2 şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
