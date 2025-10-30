Mersin'de DEAŞ'a Finans Sağlayan İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütüne finans sağlayan 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde operasyon düzenlendi. 2 şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN