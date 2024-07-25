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Mersin'de damat dehşeti: Boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü

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Mersin'de bir şahıs boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldüren kocanın katliam yaptığı ev dron ile görüntülendi.

Olay, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'ndeki bir bahçe evinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Ö. (52), boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınbabası ve kayınvalidesinin bulunduğu bahçe evine gitti. Kapıda önce kayınbabası İbrahim Avcı'yı (56) vuran şüpheli, ardından da eşi Fatma Ö. (21) ile kaynanası Elif Avcı'yı (54) hedef aldı. Fatma Ö. ile İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından telefonla arayarak kendini ihbar eden şüpheli Musa Ö., jandarma ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile olay yerinde gözaltına alındı. Boşanma aşamasındaki çiftin 2 yaşındaki çocuklarının olayın yaşandığı evde olduğu ve sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

Gözaltında bulunan şüphelinin ifade işlemleri sürerken, hayatını kaybeden 3 kişinin adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Bu arada olay yerine gelen ve şarampole yan yatan ambulans ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Katliamın yaşandığı bahçe evi ise dron ile görüntülendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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