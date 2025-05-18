Mersin'de Dalgalı Denizde Boğulma Olayı

Mersin'de Dalgalı Denizde Boğulma Olayı
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Mersin'in Mezitli ilçesinde dalgalı denize giren 20 yaşındaki A.A. boğularak yaşamını yitirdi. Dalgıç polisler, gencin cansız bedenine ulaştı ve otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de dalgalı denize giren bir kişi, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Soli sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize giren A.A., dalgalar arasında gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen dalgıçlar, gencin cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. 20 yaşlarında olduğu öğrenilen A.A.'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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