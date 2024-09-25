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Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu

Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu
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Mersin'in Mut ilçesinde çöpe atılmış bebek cesedi bulundu. Bebeğin annesi ve ailesi gözaltına alındı. Annenin, bebeği banyoda doğurduktan sonra poşete koyarak çöpe attığı iddia edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada bebeğin annesiyle birlikte ailesi gözaltına alındı. Olaydan 14 gün önce "işe başladım" yalanıyla ev tutup ilçeye taşınan kadının, banyoda doğum yaptığı ardından da ölü dünyaya geldiğini iddia ettiği bebeği poşete koyarak çöpe attığı ortaya çıktı.

Olay, dün ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Sünbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Sünbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü.

Polis kamera kayıtların tespit etti

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bebeğin cansız bedeninin çöpe atıldığı nokta bulunan kent güvenlik yönetim sisteminin kamera kayıtları incelendi. İnceleme de 14 gün önce 'bir kurumda işe başladım' yalanıyla ilçeden ev tutup yerleşen Y.Ç.'nin çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, olaydan sonra yanında kalan annesi F.Ç. ile evden ayrılan Y.Ç.'nin merkez ilçe Akdeniz'de bulunan baba evine gittiğini öğrendi. Polis eve baskın yaptı, bebeğin annesi Y.Ç., anneanne F.Ç. ile dede M.Ç.'yi gözaltına aldı. Mut ilçesine götürülen 3 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin annesi Y.Ç'nin Tokat'ta bulunduğu sırada hamile kaldığı, durumu kendi annesine anlattığı ardından da böyle bir planı uyguladıkları iddia edildi. Baba M.Ç'nin ise olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Soruşturma Politika 3-sayfa mersin Bebek Suç Mut

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