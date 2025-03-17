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Mersin'de Çocuk Müstehcenliğiyle Mücadele Operasyonu

Mersin'de Çocuk Müstehcenliğiyle Mücadele Operasyonu
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Mersin'de jandarma ekipleri, çocuk müstehcenliği ile ilgili 19 hard disk ve 31 CD ile birlikte bir şüpheliyi tutukladı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada özellikle küçük yaştakilere ait müstehcenlik içeren videoları indirip depolayan şüpheliyi 19 adet hard diskle yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada bir şüpheli belirlenerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınarak evinde arama yapıldı. Aramada müstehcen çocuk videosu indirildiği tespit edilen 19 adet hard disk ve 31 adet cd ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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