Mersin'de cinayet ve yaralama zanlıları yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir kişinin öldürülüp, bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili yakalanıp tutuklanan 2 kardeşin ardından son firaride yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024 tarihinde arkadaş ortamında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.'nın öldürülmesi, bir kişinin de silahla yaralanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada 2'si kardeş 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden kardeş olan M.E. ile M.E. 15 Ocak'ta yakalanıp tutuklandı. Çalışmasını sürdüren JASAT ekipleri, firari son şüphelinin de merkez Akdeniz ilçesinde saklandığı adresi belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli B.T.'de yakalandı.

Jandarma da ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN