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Mersin'de Cinayet İşleyen Kardeşler Operasyonla Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir kişiyi öldüren ve diğerini yaralayan 2 kardeş yakalandı. Olayla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek adrese baskın yapıldı. Operasyonda, silahlar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Mersin'de cinayete karışan kardeşler, operasyonla yakalandı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan 2 kardeş yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024 tarihinde M.A.'nın öldürülmesi, 1 kişinin de silahla yaralanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada şüphelilerin 2 kardeş olduğu tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler M.E. ile M.E. yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 55 adet fişek ile 54 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de Cinayet İşleyen Kardeşler Operasyonla Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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