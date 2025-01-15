Mersin'de Cinayet İşleyen Kardeşler Operasyonla Yakalandı

Mersin'de cinayete karışan kardeşler, operasyonla yakalandı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan 2 kardeş yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024 tarihinde M.A.'nın öldürülmesi, 1 kişinin de silahla yaralanması olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı geniş çaplı araştırmada şüphelilerin 2 kardeş olduğu tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler M.E. ile M.E. yakalandı. Evde yapılan aramada 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 55 adet fişek ile 54 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.