Üye Girişi
Haberler

Mersin'de çıkan yangının ardından bırakılan mesaj aileyi tedirgin etti

Güncelleme:

Mersin'de bir binada çıkan yangının ardından ailenin kapısına bırakılan bir kağıtta yazılı mesaj, aileyi tedirgin etti. Aile, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Mersin'de 4 katlı binada çıkan yangının ardından kapıya bırakılan bir kağıtta yazılı 'çok sevinmeyin, iyi şeyler hala yolda' mesajı aileyi tedirgin etti.

Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi 5627 Sokak'taki bir binanın son katında 7 Mart günü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının ardından yabancı uyruklu ailenin kapısına Arapça, 'çok sevinmeyin, iyi şeyler hala yolda' yazılı mesaj bırakıldığı iddia edildi. Ailenin mesajın ardından polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Aile fertlerinden 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Hac Kasım, olay günü okuldan geldiğinde oturdukları binadan dumanlar yükseldiğini, binaya girdiğinde de yangının kendi dairelerinin girişinde yaşandığını gördüğünü söyledi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında evde abisinin eşi ve 3 çocuğunun bulunduğun anlatan Hac Kasım, "Bizim evde yangın çıkmış. Annem dükkandaydı. Anneme çocuklara bir şey oldu mu? diye sordum. O da durumlarının iyi olduğunu söyledi. Olay sırasında abimin eşi, çocuklarla evdeydi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek onları evden çıkarmış" dedi. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3 kardeşin durumunun iyi olduğunu belirten Hac Kasım, yangının neden çıktığını bilmediklerini ifade etti.

Olaydan bir gün sonra da kapılarında kağıda yazılı mesaj bulduklarını kaydeden Hac Kasım, Arapça yazılmış mesajı göstererek, "Bugün kapımızın önünde bu mesajı bulduk. Eşinin haber vermesi üzerine abimle hemen kuaför olan komşumuzun kameralarını inceledik ama içeriye giren veya çıkan kimseyi görmedik" diye konuştu.

Ayrıca olay günü binada kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını vurgulayan Hac kasım, "Oturduğumuz dairenin girişindeki güvenlik kamerasının da devre dışı bırakıldığını gördük. Zaten kamera yangın sırasında tamamen yanmış. Evin içerisinde hasar yok ama merdiven kötü yandı. Şimdi buraya demir yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

Polise başvurduklarını dile getiren Ömer Hac Kasım, olayın aydınlatılmasını istediklerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir? DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir? DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir? DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir? DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title