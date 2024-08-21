Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mersin Mut ile Karaman Sertavul yolu üzerinde Karabağ mevkisinde meydana geldi. Orman yangınını fark edenler durumu Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine 2 arazöz, orman işçileri ve su tankı sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - MERSİN