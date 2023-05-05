Mersin'de çeşitli suçlardan yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

Mersin'de polisin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 278 şüpheli yakalandı, 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 278 şüpheli yakalandı, 44 adet ruhsatsız tabanca, 139 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, 150 gram esrar, 50 gram eroin, 85 gram metamfetamin, 4,7 gram kokain ve 725 adet sentetik hap ele geçirildi. Mala karşı suçlara yönelik yapılan operasyonlar ve alınan tedbirler sonucunda 35 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, çalıntı 1 otomobil, 8 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet ve 1 bisiklet yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyette işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN