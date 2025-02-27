Mersin'de Cayrokopter ile Yapılan Trafik Denetiminde Cezalar Kesildi

Mersin'de cayrokopter destekli denetimlerde 26 araca cezai işlem uygulandı, 5'i trafikten men edildi. Ayrıca aranan 2 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Timleri, cayrokopter ile Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. 2 narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada 265 araç ve 325 şahıs kontrol edildi. Denetimlerde 26 araca cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi, 2 aranan şahıs da yakalandı. - MERSİN