Haberler

Mersin'de Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde çatıda güneş enerjisi arızasını tamir etmekte olan 65 yaşındaki Ramazan Çevik, dengesini kaybederek 8 metreden düştü ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Evin çatısındaki güneş enerjisinin arızasına bakan Ramazan Çevik(65), dengesini kaybedip yaklaşık 8 metreden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Çevik'i Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Çevik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş yıldız oyuncuya 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.