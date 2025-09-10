Mersin'de Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde çatıda güneş enerjisi arızasını tamir etmekte olan 65 yaşındaki Ramazan Çevik, dengesini kaybederek 8 metreden düştü ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, ilçeye bağlı Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Evin çatısındaki güneş enerjisinin arızasına bakan Ramazan Çevik(65), dengesini kaybedip yaklaşık 8 metreden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Çevik'i Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Çevik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
