Mersin'de Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Evin çatısındaki güneş enerjisinin arızasına bakan Ramazan Çevik(65), dengesini kaybedip yaklaşık 8 metreden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Çevik'i Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Çevik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN