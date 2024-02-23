Mersin'de Çakar Lamba ve Siren Takanlara Cezalar Kesildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından çakar lamba ve siren takanlara yönelik yapılan denetimde 3 sürücüye 19 bin 317 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından eş zamanlı çakar lamba ve siren denetimi yapıldı. Denetimde ekipler usulsüz olarak çakar lamba taktığı belirlenen 3 araç ve sürücüsü hakkında işlem yaptı.Sürücülere 19 bin 317 TL para cezası uygulandı, çakar lambalar araçlardan söküldü.

Jandarma ekiplerinin trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi. - MERSİN