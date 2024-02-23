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Mersin'de Çakar Lamba ve Siren Takanlara Cezalar Kesildi

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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde çakar lamba ve siren takan 3 sürücüye 19 bin 317 TL ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından çakar lamba ve siren takanlara yönelik yapılan denetimde 3 sürücüye 19 bin 317 TL ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından eş zamanlı çakar lamba ve siren denetimi yapıldı. Denetimde ekipler usulsüz olarak çakar lamba taktığı belirlenen 3 araç ve sürücüsü hakkında işlem yaptı.Sürücülere 19 bin 317 TL para cezası uygulandı, çakar lambalar araçlardan söküldü.

Jandarma ekiplerinin trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mersin Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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