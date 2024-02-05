Mersin'de buzlanma sebebiyle kaza: Otomobil takla attı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda buzlanma sebebiyle kayarak kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü.

Alınan bilgiye göre kaza Mersin Erdemli- Karaman Ayrancı yol güzergahı üzerinde Erdemli istikametinde meydana geldi. Osman A. yönetimindeki 33 R 1900 plakalı Dacia marka otomobil Arkıt Mevkisinde buzlanma sebebiyle kayarak kontrolden çıktı, takla atıp ters döndü. Kazayı fark eden sürücülerin bazıları henüz kaza yapmış aracın içinde kalan sürücü ve bir yolcuyu çıkarmak için büyük gayret sarf etti. Bazı vatandaşlar da 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yoğun trafik akışı olan yolda güvelik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü ve yolcusunu ambulansa alarak ayakta tedavi etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN